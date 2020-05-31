В УрФО Свердловская область находится в лидерах по числу заболевших COVID-19 за сутки

За сутки в регионах УрФО подтверждено 654 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус, в Свердловской области зарегистрировано 265 новых случаев заболевания, в Челябинской области 136 инфицированных, в Курганской области 13 заболевших, в Тюменской области COVID-19 заболели 30 человек, в Югре – 136, на Ямале – 65 случаев заражения.