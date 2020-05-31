За сутки в Свердловской области проведено более семи тысяч тестов на COVID-19
Сегодня, 21:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 31 мая, за сутки в Свердловской области провели 7268 тестов на выявление коронавируса, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Коронавирус
За прошедшие сутки специалисты обследовали 7022 человека. Общее число проведенных исследований в Свердловской области за все время пандемии — 293 327, обследовали 272 231 свердловчанина.
Напомним, за сутки в регионе было выявлено 265 новых случаев заболевания Covid-19, 18 из них - в Нижнем Тагиле.
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