За сутки в Свердловской области проведено более семи тысяч тестов на COVID-19

За прошедшие сутки специалисты обследовали 7022 человека. Общее число проведенных исследований в Свердловской области за все время пандемии — 293 327, обследовали 272 231 свердловчанина.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 265 новых случаев заболевания Covid-19, 18 из них - в Нижнем Тагиле.