«Горячая линия» по вопросам качества летнего отдыха открылась в Свердловской области

«Горячая линия» по вопросам качества летнего отдыха открылась в Свердловской области
«Горячая линия» по вопросам качества летнего отдыха открылась в Свердловской области
Сегодня, 22:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
«Горячая линия» по вопросам детского отдыха работает с 31 мая по 11 июня в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Граждане могут получить консультацию по поводу санитарно-эпидемиологических требований и того, на что стоить обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок.

Телефон для консультации в Нижнем Тагиле: 8-912-642-06-23.

Также задать вопросы уральцы могут круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Напомним, 17 мая стало известно, что правительством РФ были утверждены общие антитеррористические требования для детских лагерей. Теперь все организации делятся на четыре категории. Это зависит от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.

Материалы по теме:
Свердловская областьдетизагородные оздоровительные лагерягорячая линия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы