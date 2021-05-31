«Горячая линия» по вопросам качества летнего отдыха открылась в Свердловской области

Граждане могут получить консультацию по поводу санитарно-эпидемиологических требований и того, на что стоить обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок.
Телефон для консультации в Нижнем Тагиле: 8-912-642-06-23.
Также задать вопросы уральцы могут круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
Напомним, 17 мая стало известно, что правительством РФ были утверждены общие антитеррористические требования для детских лагерей. Теперь все организации делятся на четыре категории. Это зависит от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.