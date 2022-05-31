Лейкозом и диабетом после коронавируса заболели дети в Новоуральске

Тревожную новость сообщила педиатр и инфекционист местной поликлиники Ольга Качалкова. По ее словам, у младшеклассников вскоре после того, как они переболели COVID-19, обнаружили злокачественную онкологию и диабет. Также врач отмечает, что многие переболевшие дети долго не могут восстановить иммунитет и испытывают дефицит энергии.