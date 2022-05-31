Названа дата проведения «Кросса нации - 2022» в Свердловской области

Названа дата проведения «Кросса нации - 2022» в Свердловской области
Названа дата проведения «Кросса нации - 2022» в Свердловской области
Сегодня, 11:12Здоровье и экологияФото: 1MI
Определена дата проведения очередного ежегодного спортивно-массового мероприятия «Кросс нации» - 17 сентября 2022 года.

Указ о проведении «Кросса нации» подписал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Кроме того, он объявил о том, что 7-16 сентября на территории региона состоится декада бега.

Назначено пятнадцать ответственных за качественную организацию масштабного мероприятия, направленного на пропаганду ЗОЖ. Главными его кураторами выбраны региональный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов.

К проведению будут привлечены представители всех муниципалитетов и ключевых организаций и ведомств области. Местным властям поручено привести в должный вид маршруты забегов, а правоохранителям - контролировать безопасность.

Сюжеты:
Новости УрФО
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