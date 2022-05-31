Названа дата проведения «Кросса нации - 2022» в Свердловской области

Указ о проведении «Кросса нации» подписал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Кроме того, он объявил о том, что 7-16 сентября на территории региона состоится декада бега.
Назначено пятнадцать ответственных за качественную организацию масштабного мероприятия, направленного на пропаганду ЗОЖ. Главными его кураторами выбраны региональный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов.
К проведению будут привлечены представители всех муниципалитетов и ключевых организаций и ведомств области. Местным властям поручено привести в должный вид маршруты забегов, а правоохранителям - контролировать безопасность.