Проводить субботники свердловчанам помогает «Рифей»

Проводить субботники свердловчанам помогает «Рифей»
Проводить субботники свердловчанам помогает «Рифей»
Сегодня, 17:50Здоровье и экологияФото: ООО «Компания «Рифей»
Региональный оператор по обращению с ТКО в Свердловской области «Рифей» по заявкам граждан участвует в утилизации отходов, собранных на субботниках.

Ежегодно в области растет число бескорыстных энтузиастов, желающих навести чистоту и порядок на улицах и на природе, способствовать сохранению окружающей среды. Но, чтобы уборка мусора не превратилась лишь в перетаскивание его с места на место, надо заботиться о вопросе его вывоза.

К вывозу мусора, собранного в ходе массовых кампаний по уборке территории, часто присоединяется «Компания «Рифей». Чтобы оператор успел своевременно отреагировать, приглашать помочь в проведении субботника компанию нужно заранее, хотя бы за 5 дней до мероприятия.

Участие «Компании «Рифей» в субботниках

Так как запросов много, на данный момент удается откликнуться не на все, но ни один не остается без ответа. «Рифей» помогает тем, кто собирает особенно много мусора. В запросе на помощь как раз надо приблизительно указать, какое количество мусора планируется убрать, где будет проходить сбор и из какой точки большегрузы оператора смогут его вывезти, рассказ исполнительный директор компании Федор Потапов.

Передавать данные нужно на почту rifey-apo1@mail.ru, обязательно указывая контакты для обратной связи.

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