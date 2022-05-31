«Вытянула неизлечимых»: правозащитница поблагодарила Инфекционную больницу в Тагиле

26 мая во время визита в Нижний Тагил уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова поблагодарила врачей Инфекционной больницы за излечение сложных пациентов. Она отметила, что нередко обращалась в учреждение с просьбой принять тяжелых пациентов, находящихся на ИВЛ.
Вытянула много неизлечимых, казалось бы, больных, которых я просила принять не только из вашего города, но и с севера. Просто очень дорогие люди, и уже находились на ИВЛ, и, к счастью, они выжили с помощью докторов вашей инфекционной больницы, сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Мерзлякова.
Также по приезде в город правозащитница посетила исправительные колонии и сделала вывод, что в системе здравоохранения колоний есть ряд проблем, но, с учетом опыта, накопленного в ковидные времена, их удастся решить.
Напомним, что Татьяна Мерзлякова также сообщила, что обманутым дольщикам в Нижнем Тагиле вручат долгожданные ключи от квартир в ЖК «Тимирязевский».