«Вытянула неизлечимых»: правозащитница поблагодарила Инфекционную больницу в Тагиле

Вытянула много неизлечимых, казалось бы, больных, которых я просила принять не только из вашего города, но и с севера. Просто очень дорогие люди, и уже находились на ИВЛ, и, к счастью, они выжили с помощью докторов вашей инфекционной больницы, сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Мерзлякова.