«Вытянула неизлечимых»: правозащитница поблагодарила Инфекционную больницу в Тагиле

«Вытянула неизлечимых»: правозащитница поблагодарила Инфекционную больницу в Тагиле
«Вытянула неизлечимых»: правозащитница поблагодарила Инфекционную больницу в Тагиле
Сегодня, 10:47Здоровье и экологияФото: 1MI
Самых тяжелых коронавирусных пациентов смогли вылечит медики Инфекционной больницы в Нижнем Тагиле, сказала во время визита в город правозащитница Татьяна Мерзлякова.

26 мая во время визита в Нижний Тагил уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова поблагодарила врачей Инфекционной больницы за излечение сложных пациентов. Она отметила, что нередко обращалась в учреждение с просьбой принять тяжелых пациентов, находящихся на ИВЛ.

Вытянула много неизлечимых, казалось бы, больных, которых я просила принять не только из вашего города, но и с севера. Просто очень дорогие люди, и уже находились на ИВЛ, и, к счастью, они выжили с помощью докторов вашей инфекционной больницы, сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Мерзлякова.

Фото:TagilCity.ru

Также по приезде в город правозащитница посетила исправительные колонии и сделала вывод, что в системе здравоохранения колоний есть ряд проблем, но, с учетом опыта, накопленного в ковидные времена, их удастся решить.

Напомним, что Татьяна Мерзлякова также сообщила, что обманутым дольщикам в Нижнем Тагиле вручат долгожданные ключи от квартир в ЖК «Тимирязевский».

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