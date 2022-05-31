Заводы травили тагильчан каждый второй день

Грязный воздух продолжает оставаться проблемой жителей Нижнего Тагила. Чтобы привлечь к ней внимание чиновников, надзорные ведомства и руководителей заводов-загрязнителей, редакция TagilCity.ru вот уже полтора года проводит независимые замеры воздуха.
В этот раз мы снова подводим итоги замеров собственного газоанализатора «Геолан-1П» и постов УГМС за полгода — с октября 2021 года по март 2022 года.
Изначально прибор редакции замерял пять веществ-загрязнителей — диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильную кислоту. Позже мы добавили к нему еще два датчика на парниковые газы — углекислый газ и озон.
У постов ФГБУ «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» более широкий спектор замеряемых веществ: взвешенные вещества (пыль), оксиды углерода и азота, фенол, аммиак, этилбензол, бензапирен, ксилол, толуол, тяжелые металлы и другие. Четыре поста ведомства находятся в различных районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Тагилстрое и Красном Камне. В недавнем времени станции прошли модернизацию и производят замеры круглосуточно, а не четыре раза, а сутки, как это было ранее.
Превышение предельно допустимой концентрации веществ-загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила было 94 дня из 183 в период с октября 2021 года по март 2022 года. Это на 30% больше, чем за предыдущие полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Из этих 94 дней чаще всего в атмосфере были превышения формальдегида — 54 раза, его максимальная концентрация достигала 2,7 ПДК. На втором месте сероводород — 44 раза, максимальная ПДК — 19,8. Превышения диоксида азота были 12 раз и достигали 2,5 ПДК. Меньше всего в воздухе фиксировались диоксид серы (два раза, максимальная ПДК — 2,5) и озон (один раз; 1,1 ПДК).
Чаще всего превышения веществ-загрязнителей фиксировалось постами УГМС на Сухоложском поселке — 45 раз. Здесь наиболее часто норму превышал формальдегид. На Вагонке эта цифра чуть меньше — 36 раз. Жители этого района в основном дышат также формальдегидом, а иногда и сероводородом. Меньше загрязнений воздуха было на Тагилстрое и Красном Камне — 20 раз в каждом из районов. В центре города, где замеры воздуха регулярно проводит редакция TagilCity.ru, газоанализатор ловил превышения 14 раз.
При этом жители Нижнего Тагила часто жалуются на химические запахи и ухудшение самочувствия в те дни, когда государственная сеть мониторинга воздуха не показывает превышение выбросов. По мнению экологов, это может быть из-за особенностей замеров станций, которые берут пробы только на высоте до 2,5 метров.
У нас стандартная государственная система мониторинга состояния окружающей среды. Она устроена на стационарных станциях Росгидромета и Росприроднадзора, либо в передвижных лабораториях. Как правило, они забирают воздух с высоты 2-2,5 м. Соответственно, они могут рассказывать про состояние атмосферы только в очень узком слое. Но никто из нас на этой высоте не живет. И в результате у нас люди, живущие на высоких этажах, жалуются, а станции, которые находятся ниже, поток не видят, не ловят. И возникают противоречия,считает руководитель московского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.
Месяцами с большим количеством выбросов стали январь и март — по 20 дней. То есть превышение концентрации веществ-загрязнителей в эти месяцы фиксировалось почти ежедневно. Например, в конце января Нижний Тагил накрыл удушливый смог, и пост УГМС зафиксировал очень высокое загрязнение сероводородом на Красном Камне — до 19,8 ПДК. Позже проверка Росприроднадзора установила, что выброс вещества произошел с ЕВРАЗ НТМК, за что предприятие было оштрафовано.
Чуть меньше дней с превышением выбросов было в феврале и декабре — 17 и 16 соответственно. В октябре превышения фиксировались 12 дней, в ноябре — 9 дней.
По данным УГМС, уровень качества воздуха за полгода снижался только один раз — в сентябре он был «очень высоким», а в октябре упал до «высокого». В ноябре уровень качества вновь поднялся до «очень высокого» и оставался таким все последующие месяцы. При этом в конце 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, так как по итогам года выбросы в городе снизились на 4%.
Однако только в этом году в период с января по март в Нижнем Тагиле произошло семь случаев высокого загрязнения атмосферы сероводородом. Из них три было в январе (от 10,2 до 19,8 ПДК), два — в феврале (10,8 и 14,4 ПДК) и один в марте (10,1 ПДК).
Данные государственного мониторинга УГМС и независимых замеров TagilCity.ru разнятся. Из 94 дней с выбросами совпали только 12, когда и станции ведомства, и газоанализатор редакции показывали превышение веществ-загрязнителей. Вещества в воздухе с превышениями в эти дни тоже бывают разные. Например, 14 февраля все четыре поста УГМС поймали превышение сероводорода до 14,4 ПДК, а прибор TagilCity.ru — диоксид азота до 2 ПДК.
Экологи связывают это с разницей в методиках, так как УГМС помимо фиксации данных с приборов проводит также лабораторные исследования. Также стоит учитывать и погрешность приборов.
Разное время забора проб — стационарные посты мерят каждый раз в определенное время, независимые же замеры могут проходить в любое время в любом месте, особенно, если приборы переносные. Разные методики исследования, погрешность измерений. Признается погрешность до 35% (у газоанализатора редакции она 25% — прим. ред.),считает эко-активистка из Челябинска Наталья Шипицина.
Несмотря на это, редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневные замеры воздуха и рассказывать тагильчанам о экологических проблемах в городе.