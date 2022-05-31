Заводы травили тагильчан каждый второй день

Половину времени за полгода тагильчане дышали воздухом с превышением нормы загрязнений

Превышение предельно допустимой концентрации веществ-загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила было 94 дня из 183 в период с октября 2021 года по март 2022 года. Это на 30% больше, чем за предыдущие полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Из этих 94 дней чаще всего в атмосфере были превышения формальдегида — 54 раза, его максимальная концентрация достигала 2,7 ПДК. На втором месте сероводород — 44 раза, максимальная ПДК — 19,8. Превышения диоксида азота были 12 раз и достигали 2,5 ПДК. Меньше всего в воздухе фиксировались диоксид серы (два раза, максимальная ПДК — 2,5) и озон (один раз; 1,1 ПДК).