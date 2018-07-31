Житель Новоуральска незаконно спилил более 80 стволов деревьев

В апреле 2018 года житель Новоуральска в течение двух дней незаконно вырубал деревья, принадлежавшие Новоуральскому городскому округу. 10 апреля мужчина срубил 40 стволов, 11 апреля ещё 46 деревьев, продав часть из них частному лицу. А 12 апреля он позвал сына и знакомого, чтобы вместе с ними распилить оставшуюся часть стволов. В этот же день их задержали сотрудники полиции.