Житель Новоуральска незаконно спилил более 80 стволов деревьев

Мужчина из Новоуральска признан судом виновным в незаконной вырубке лесных насаждений. Нанесённый ущерб составил 37,9 тыс. рублей.
В апреле 2018 года житель Новоуральска в течение двух дней незаконно вырубал деревья, принадлежавшие Новоуральскому городскому округу. 10 апреля мужчина срубил 40 стволов, 11 апреля ещё 46 деревьев, продав часть из них частному лицу. А 12 апреля он позвал сына и знакомого, чтобы вместе с ними распилить оставшуюся часть стволов. В этот же день их задержали сотрудники полиции.
31 июля суд признал новоуральца виновным по статье 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ. Также мужчина должен компенсировать нанесённый округу ущерб в размере 37,9 тыс. рублей и уничтожить орудие преступления — бензопилу.
Сын подсудимого и знакомый к ответственности не привлечены, так как были введены в заблуждение относительно законности происхождения срубленных деревьев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.