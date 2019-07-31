В Свердловской области 100 ФАПов оснастят интернетом
Сегодня, 17:15Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
100 свердловских фельдшерско-акушерских пунктов получат до конца 2019 года более двух тысяч компьютеров. Также в медучреждениях подключат интернет, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Подключение ФАПов к сети позволит медикам организовывать телемедицинские консультации пациентов с врачами крупных областных больниц. Также данная мера повысит качество и доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
В департаменте отметили, что интернет поможет ФАПам перейти на электронный документооборот, в сети будут храниться медкарты жителей.
Данные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей