В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 555 человек
Сегодня, 11:49Здоровье и экологияФото: pixabay
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Всего с начала года в Свердловской области зарегистрировано 30870 пострадавших от укусов клещей, среди них 5519 детей. За последнюю неделю количество укушенных свердловчан возросло на 555, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С диагнозом «клещевой энцефалит» в медицинских учреждения находятся 279 человек, 51 случай заболевания подтвердился. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницах лежат 466 человек, у 301 свердловчанина этот диагноз подтвердился.
В Роспотребнадзоре отметили, что показатель по нападению на человека клещей находится на уровне среднемноголетних данных.
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