В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 555 человек

С диагнозом «клещевой энцефалит» в медицинских учреждения находятся 279 человек, 51 случай заболевания подтвердился. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницах лежат 466 человек, у 301 свердловчанина этот диагноз подтвердился.