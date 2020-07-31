«Серьезных наказаний за выбросы нет»: эколог о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

По словам Эдуарда Кадырова, официальной информации, которая подтверждала бы негативное влияние выбросов на здоровье людей — нет. Но в некоторых докладах она прослеживается.

Например, последний годовой доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в 2018 году показывает, что в Свердловской области смертность населения от злокачественных новообразований ассоциируется с загрязнением воздуха такими веществами как формальдегид, бензапирен и тяжелыми металлами.

По словам эколога, самыми первыми страдают те люди, кто живет в непосредственной близости от заводов. Причиной этого стало некачественное планирование в эпоху советского союза, а также впоследствии дальнейшей застройки в современной России, когда дома строятся близко друг к другу, так как территории города уже становится недостаточно.

Также Кадыров отметил, что никакого серьезного наказания за выбросы на данный момент не предусматривается.

Объективно наказаний серьезных нет за загрязнение воздуха. Как правило, можно редко увидеть, чтобы какие-то лаборатории приехали, зафиксировали превышение и наказали,сказал он.

По его мнению, проблема заключается в том, что у населения нет объективной информации о загрязнении воздуха, а также многие не имеют понятия, что это действительно опасно.

Когда превышение наблюдается значительное — в десятки или сотни ПДК, то это сразу отражается на самочувствии, к примеру, слезятся глаза или першит в горле. При этом один-два ПДК не ощущаются, но оказывают отложенный вред на здоровье — со временем развиваются хронические заболевания, сокращается продолжительность жизни.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг пяти предприятий-загрязнителей воздуха Нижнего Тагила, а также выяснило, чем опасны выбросы от заводов, и кто в этом виноват.