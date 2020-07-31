«Стройте жизнь!» В Нижнем Тагиле высадили деревья на Аллее строителей

По адресу Окунева, 22 прошла высадка 64 насаждений, а именно, лип, сиреней и спирей. В связи со сложившейся ситуацией по запрету проведения массовых мероприятий была организована прямая трансляция, в которой каждый тагильчанин мог задать вопрос в эфире, проследить за процессом высадки деревьев и кустарников.

Место для Аллеи — сквер Строителей по адресу Окунева, 22 было определено всеобщим открытым голосованием тагильчан. Число 64 выбрано не случайно, ведь ровно столько лет назад работники строительной отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник.

В озеленении парка участвовали представители городской администрации и строители. В центре аллеи был установлен арт-объект — мастерок в граните, как символ благодарности каждому строителю. Заместитель директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снеков рассказал об организации мероприятия:

Мы предоставляли для жителей города 5 мест. Путем народного голосования победила именно Аллея строителей. На наш взгляд, это очень удачное место. Здесь все совпало — и мнение горожан, и желание администрации по тому, что они со своей стороны предлагали это место и контекст. Здесь мы высаживаем липы, сирени, спиреи. Деревья очень хорошо приживаются. Это первый объект, но мы планируем его продолжать, ежегодно всаживать по одному дереву в честь Дня строителей, рассказал Денис Снеков.

В прошлом году «Уральское объединение строителей» создало первую тематическую аллею в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, 100. В этом году там посадили еще одно дерево. Аллеи стали символом труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды.

Региональный директор медиахолдинга 1Mediainvest Ирина Гольмгрейн вместе с заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым посадили липу на Аллее строителей. PR-директор ИА TagilCity.ru, а также журналист редакции приняли участие в посадке липы, спиреи и сирени. Теперь на Аллее строителей растет личное дерево — липа имени читателей TagilCity.ru.

Активное участие в посадке деревьев принимали все организаторы, а так же случайные прохожие, которые активно подключались к процессу. Проходящая мимо жительница Дзержинского района Татьяна Еременко поучаствовала в посадке спиреи. Она осталась довольна результатом и поблагодарила организаторов за возможность присоединиться в процессу озеленения города. Тагильчанка добавила, что у нее раньше был свой сад, где она ухаживала за растениями, и ей было приятно посадить спиреи.

Напротив аллеи расположен ЗАГС и ровно в 12.00 в нем прошла церемония бракосочетания, и молодожены приняли активное участие в посадке своего дерева. Новоиспеченные супруги были рады такой случайности.

Представитель СРО Сергей Бабкин уточнил, что посадка деревьев прошла по разработанному дизайн-проекту с учетом всех особенностей расположений насаждений.

Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов рассказал о своем впечатлении по организованному мероприятию в режиме сохранения социальной дистанции.

Хорошо, что есть такие организации, которые могут себе позволить подобные мероприятия даже в непростое время. Это объединяет людей, представителей этой профессии, создаются новые арт-объекты и уголки благоустроенные в городе. Хорошо, что в этом году наш город в этом поучаствовал, сказал Егор Копысов.

Денис Снетков ввел в курс дела всех присутствующих на мероприятии, ответил на вопросы, поблагодарил всех участников, а главное строителей.

Мы хотим показать, что строитель — не только исполнитель архитектурных объектов. Создатели городов — настоящие творцы, которые создают нашу жизнь, то, чем по праву можно гордиться. Это подтверждает история строительства. Это подтвердим мы в нашем фестивале, добавил Денис Снетков, заместитель директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей».

Кроме того, организаторы мероприятия запустили челлендж, в котором поучаствовать может каждый тагильчанин. Условия следующие: на специальном сайте фестиваля житель Нижнего Тагила может оставить видео с танцами, песнями, выполнением физических упражнений, с участием благотворительности и посадкой любого зеленого насаждения. Оценку участникам будет давать профессиональная группа жюри. Примеры тагильчанам готовы показать сами строители.

Город-победитель получит звание Города строительной доблести-2020, а финалисты получат звание герой стройкомплекса и денежные призы. При призываем всех к участию! отметил Денис Снетков.