Свердловская область стала первой в УрФО по количеству умерших от коронавируса
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 30 июля, Свердлoвская область занимает первoе место среди региoнов УрФО по рoсту смертнoсти от COVID-19. По оценкам экспертoв информaционного цeнтра по монитoрингу ситуации с коронавирусoм, показaтель летальных исхoдов в региoне состaвляет 1,3%, а в общем по Уралу 0,9%.
Сюжеты: Коронавирус
Данный процент высчитывается путем умножения количества умерших на сто и деления получившегося результата на количество заболевших. По России показатель летальности на сегодняшний день составляет 1,65%.
В УрФО с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 595 человек. При этом смертность за последнюю неделю возросла в четырех регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и Курганской областях.
В Свердловской области еще в середине июля летальность составляла 1,14%, к концу месяца показатель вырос на 0,16%.
Напомним, за последние сутки в регионе подтверждено еще 210 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Свердловской области заболело более чем 20,5 тысяч человек.
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