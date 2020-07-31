Свердловская область стала первой в УрФО по количеству умерших от коронавируса

Данный процент высчитывается путем умножения количества умерших на сто и деления получившегося результата на количество заболевших. По России показатель летальности на сегодняшний день составляет 1,65%.

В УрФО с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 595 человек. При этом смертность за последнюю неделю возросла в четырех регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и Курганской областях.

В Свердловской области еще в середине июля летальность составляла 1,14%, к концу месяца показатель вырос на 0,16%.