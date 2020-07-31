В Черноисточинске оборудовали десять новых площадок для сбора мусора
В поселке Черноисточинск оборудовано 10 новых контейнерных площадок для сбора ТКО. На данный момент осуществляется установка евро-контейнеров.
Как рассказал TagilCity.ru глава поселковой администрации Геннадий Малков, все запланированные площадки были оборудованы. На данный момент ожидается установка контейнеров.
Ведутся работы по обустройству 10 контейнерных площадок. Мы исходили из того, что у нас охвачены места, где у нас ходит машина. Где она не ходит, у нас сделаны контейнерные площадки. Они уже выполнены по адресам, которые мы запланировали в соответствии с решением совета поселка и жителей. У нас заказчиком являемся не мы, а Управление хозяйства Горноуральского городского округа. Они эту работу выполняли, мы ее координировали. Претензий нет ни от жителей, ни от кого-то еще, рассказал TagilCity.ru Геннадий Малков.
Он отметил, что пока неизвестно, кто будет заниматься вывозом мусора, так как ведется поиск исполнителя.
Ранее машина забирала из поселка мусор раз в две недели. Местным жителям приходилось ее ждать и "бежать" за ней с пакетами. С новыми площадками стало удобнее, потому что можно подойти и выкинуть мусор в любое время.
Глава поселка также призвал граждан бережного обращаться с новыми контейнерами.
Ранее глава администрации деревни Усть-Утка Александр Кривоноженков сообщил, что на вывоз мусора с отдаленных территорий Нижнего Тагила было потрачено 145 тысяч рублей.