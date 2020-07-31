В Черноисточинске оборудовали десять новых площадок для сбора мусора

Ведутся работы по обустройству 10 контейнерных площадок. Мы исходили из того, что у нас охвачены места, где у нас ходит машина. Где она не ходит, у нас сделаны контейнерные площадки. Они уже выполнены по адресам, которые мы запланировали в соответствии с решением совета поселка и жителей. У нас заказчиком являемся не мы, а Управление хозяйства Горноуральского городского округа. Они эту работу выполняли, мы ее координировали. Претензий нет ни от жителей, ни от кого-то еще, рассказал TagilCity.ru Геннадий Малков.