В Нижнем Тагиле коронавирус подтвержден еще у 14 жителей города
Сегодня, 13:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 14 горожан, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В общей сложности инфекция подтверждена у 1130 человек.
В Свердловской области за сутки было выявлено 210 новых случает заражения COVID-19, а всего заболевание за время пандемии выявлено более чем у 20,5 тысяч человек. При этом число выздоровевших составляет почти 17 тысяч человек.
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