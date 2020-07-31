По его словам, нужно следовать примеру других городов, таких как Челябинск, Красноярск и Сибай, где жители имеют собственную систему мониторинга, которая позволяет следить за качеством воздуха и уже в зависимости от показателей регулировать свой ритм жизни.

Он отмечает, что на данный момент государством по какой-то причине население нужной информацией не обеспечивается.

Кроме того, челябинский эколог Евгений Маленкин ранее рассказал, что общественный и экологический контроль никто не отменял. Он надеется, что в Нижнем Тагиле тоже появился институт экологических инспекторов окружающей среды.

Я думаю, что любой житель заинтересован жить в чистом месте, дышать чистым воздухом. Это нормально, поэтому если мы не будем сами себя защищать, интересоваться этой темой, то никто за нас этого делать не будет,сказал Маленкин.

Он считает, что общественность в этом направлении должна работать и развивать тему экологической безопасности.

Ранее TagilCity.ru составило рейтинг из пяти предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле. Согласно ему, ежегодно на город сбрасывается более 1,7 тысячи вагонов вредных веществ.