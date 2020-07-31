В Нижнем Тагиле оценят влияние на окружающую среду при строительстве полигона ТБО

Итоговый документ о влиянии будущих объектов на поверхностные и подземные воды, животный и растительные миры, социальные условия и здоровье жителей уже опубликован на сайтах «Облкоммунэнерго» и муниципалитета. Далее, по словам заместителя генерального директора компании Андрея Яськина, пройдут общественные обсуждения.

Яськин отметил, что в течении месяца будут собираться предложения от тагильчан и представителей общественных организаций. После чего на основе мнений разработают проект технического задания, далее подрядчик выполнит оценку воздействия на окружающую среду.