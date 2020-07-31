В Нижнем Тагиле оценят влияние на окружающую среду при строительстве полигона ТБО
Сегодня, 16:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле «Облкоммунэнерго» оценит воздействие строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО на окружающею среду, сообщается на официальном сайте компании.
Сюжеты: Нижний Тагил
Итоговый документ о влиянии будущих объектов на поверхностные и подземные воды, животный и растительные миры, социальные условия и здоровье жителей уже опубликован на сайтах «Облкоммунэнерго» и муниципалитета. Далее, по словам заместителя генерального директора компании Андрея Яськина, пройдут общественные обсуждения.
Яськин отметил, что в течении месяца будут собираться предложения от тагильчан и представителей общественных организаций. После чего на основе мнений разработают проект технического задания, далее подрядчик выполнит оценку воздействия на окружающую среду.
Все предложения принимаются на электронные адреса tko@okenergo.org или ecol1@ntagil.org или по телефону 88002345575. Звонки записываются автоматически.
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