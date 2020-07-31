В Свердловской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 210 человек

В общей сложности инфекция с начала пандемии была выявлена у 20 582 человек. При этом, выздоровели уже 16 981 человека, из них 606 за последние сутки.

Кроме того, оперативный штаб подтвердил еще шесть летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 270 человек.

Отмечается, что состояние 149 человек оценивается как тяжелое, из них 127 находятся в реанимации, в том числе 64 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.