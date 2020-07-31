В Свердловской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 210 человек
В Свердловской области за сутки с 30 по 31 июля было подтверждено 210 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
В общей сложности инфекция с начала пандемии была выявлена у 20 582 человек. При этом, выздоровели уже 16 981 человека, из них 606 за последние сутки.
Кроме того, оперативный штаб подтвердил еще шесть летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 270 человек.
Отмечается, что состояние 149 человек оценивается как тяжелое, из них 127 находятся в реанимации, в том числе 64 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
При этом в России за прошедшие сутки было подтверждено 5482 случая заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло почти 840 тысяч человек. Выздоровели от болезни более 638 тысяч человек, из них выписано за сутки более 8,7 тысяч человек. Кроме того, зарегистрирован 161 новый летальный случай. Всего от инфекции скончались почти 14 тысяч человек.