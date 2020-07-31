В Свердловской области выделят 40 млн на лекарства для профилактики COVID-19
Сегодня, 22:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что со следующей недели в регионе начнут выдавать профилактические лекарства от COVID-19, пишет justmedia.
Сюжеты: Коронавирус
Препараты получат свердловчане, которые входят в группу риска. В первую очередь это контактные пациенты, медработники, полицейские. По словам Крекова, такой подход будет препятствовать распространению инфекции. Из регионального бюджета на закупку лекарств выделили 40 млн рублей.
Напомним, сегодня Креков заявил, что заболеваемость COVID-19 в регионе снижается. На половину освободился конечный фонд, предназначенный для больных коронавирусом. Также сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с 1 августа отрыться ТЦ.
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