В Свердловской области выделят 40 млн на лекарства для профилактики COVID-19

Препараты получат свердловчане, которые входят в группу риска. В первую очередь это контактные пациенты, медработники, полицейские. По словам Крекова, такой подход будет препятствовать распространению инфекции. Из регионального бюджета на закупку лекарств выделили 40 млн рублей.