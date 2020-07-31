В уральской больнице перестали принимать роды из-за нехватки врачей
Сегодня, 14:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Ревде городская больница до особого распоряжения приостановила работу акушерского и гинекологического отделения. Соответствующий приказ подписал новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Причиной такого решения стал дефицит персонала в больнице.
Планируется, что помощь будут получать только нетранспортабельные пациентки и роженицы, а остальных будут направлять в Первоуральск. Это касается жителей не только Ревдинского, но и Дегтярского городского округа.
При этом, как отмечает E1, первоуральский перинатальный центр тоже не работает из-за коронавируса. Там оказывается только экстренная помощь, а потому беременных женщин и тех, кто имеет гинекологические заболевания, должны направлять в Екатеринбург.
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