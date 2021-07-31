Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки выявлен в Свердловской области

Отмечается, что состояние 838 госпитализированных оценивается как тяжелое. 501 человек из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, из которых 392 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6,9 тысячи человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.