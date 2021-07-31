Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки выявлен в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале коронавирусная инфекция подтвердилась у 512 человек — это новый суточный максимум.
Больше всего случаев диагностировано у жителей Екатеринбурга, там было выявлено 164 инфицированных коронавирусом. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевска, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего зафиксировано в регионе 107,4 тысячи случаев инфицированных COVID-19.
Отмечается, что состояние 838 госпитализированных оценивается как тяжелое. 501 человек из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, из которых 392 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6,9 тысячи человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки был выписан 471 человек. Общее число выписанных достигло 99,8 тысячи человек.
23 случая смерти больных COVID-19 было зарегистрировано за сутки. Общее число случаев смерти составляет 4,4 тысячи человек.
Напомним, ученые выявили новое тяжелое осложнение у переболевших COVID-19 пациентов, связанное с умственными способностями.