Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 июля

Напомним, в течение нескольких дней, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. А 30 июля по итогам 2-минутных замеров на привокзальной площади в Нижнем Тагиле индекс вещества составил 0,7. Но после длительных замеров превышений ПДК обнаружено не было.