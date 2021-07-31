Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 июля

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры осуществлялись при температуре воздуха +22 градуса и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Напомним, в течение нескольких дней, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. А 30 июля по итогам 2-минутных замеров на привокзальной площади в Нижнем Тагиле индекс вещества составил 0,7. Но после длительных замеров превышений ПДК обнаружено не было.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.