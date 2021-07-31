Высокий уровень пожарной опасности объявлен в Свердловской области

Высокий уровень пожарной опасности объявлен в Свердловской области
Высокий уровень пожарной опасности объявлен в Свердловской области
Сегодня, 16:42Здоровье и экологияФото: 1МI
На территории Свердловской области прогнозируется высокая пожарная опасность 1 августа 2021 года. По региональной шкале четвертый класс горимости леса.

В связи с этим ЕДДС Нижнего Тагила напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать правила безопасности.

Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха и опасные дымы являются фактором неблагоприятного метеорологического явления.

В связи с опасными явлениями возможен риск задымления населенных пунктов, возникновения ДТП из-за задымленных дорог, распространение огня на жилые дома и нарушение электроснабжения.

Напомним, что на данный момент в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Второй день местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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