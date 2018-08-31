Кушвинский завод выплатит штраф в 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха
Сегодня, 17:00Здоровье и экология
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Кушвинскому заводу прокатных валков назначен штраф в размере 170 тыс. рублей за выбросы вредных веществ в воздух без специального разрешения.
Источник: «Вечерние Ведомости»
Прокуратура Кушвы выяснила, что ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» получил разрешение на выброс вредных веществ через стационарные источники в атмосферу в 2012 году. Летом 2017 года срок действия разрешения закончился. Предприятие продолжило эксплуатацию стационарных источников, задействованных в производстве оборудования для металлургии, не имея разрешения на это.
Предельно допустимая норма выбросов оксида железа и оксида углерода была превышена.
ЗАО «КЗПВ» был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 170 тыс. рублей.
Завод пытался обжаловать административную меру в Кушвинском городском и Свердловском областном судах, однако суд не нашел оснований для изменения решения.
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