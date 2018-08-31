Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Кушвинский завод выплатит штраф в 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Maxresdefault

Кушвинский завод выплатит штраф в 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха

Сегодня, 17:00Здоровье и экология
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки
Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле
Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц