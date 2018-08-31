Кушвинский завод выплатит штраф в 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха

Прокуратура Кушвы выяснила, что ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» получил разрешение на выброс вредных веществ через стационарные источники в атмосферу в 2012 году. Летом 2017 года срок действия разрешения закончился. Предприятие продолжило эксплуатацию стационарных источников, задействованных в производстве оборудования для металлургии, не имея разрешения на это.