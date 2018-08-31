Сотрудники ЦГБ Качканара продавали пациентам бесплатные бахилы

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В центральной городской больнице города Качканар бахилы, которые должны выдаваться бесплатно, сотрудники продавали пациентам. Жалобы посетителей на медицинское учреждение собрал общественник из Ирбита и отправил в прокуратуру для проверки.
Жители Качканара в социальных сетях жаловались на то, что в городской больнице им продают бахилы, которые должны выдаваться бесплатно. Общественник из Ирбита Алексей Кононов собрал все жалобы и направил их в прокуратуру.
По результатам проверки надзорное ведомство выяснило, что персонал и руководство больницы нарушают закон. Следователями было внесено представление об устранении обнаруженных нарушений.
Как передаёт сообщество «Алапаевск Online», Кононов подобными действиями попытался уличить министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова в обмане. В июле чиновник заявил о том, что во всех медучреждениях региона пациентам бесплатно раздают бахилы.
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