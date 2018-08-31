Сотрудники ЦГБ Качканара продавали пациентам бесплатные бахилы

Жители Качканара в социальных сетях жаловались на то, что в городской больнице им продают бахилы, которые должны выдаваться бесплатно. Общественник из Ирбита Алексей Кононов собрал все жалобы и направил их в прокуратуру.

По результатам проверки надзорное ведомство выяснило, что персонал и руководство больницы нарушают закон. Следователями было внесено представление об устранении обнаруженных нарушений.