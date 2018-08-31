Теплая и солнечная погода ожидает тагильчан в выходные

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18-20 градусов выше нуля обещают синоптики тагильчанам в ближайшие выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жителей Нижнего Тагила в ближайшие выходные ждет теплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 сентября, в дневные часы воздух прогреется до +15…+17 градусов, солнечно.
В воскресенье, 2 сентября, еще немного потеплеет. Синоптики обещают +18…+20 градусов.
В ночные часы ожидается +5…+7 градусов. Местами возможны заморозки ниже нуля.
Ветер северо-восточный до 6 м/с.
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