На Среднем Урале зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 25 315 человек. Выписано 85 человек, общее число выздоровевших достигло 19 969 граждан. На Урале зарегистрировано два новых случая смерти, всего 450. В России за сутки выявлено 4993 случая заражения в 83 регионах. Общее число выявленных больных 995 319 человек в 85 регионах страны. За сутки выписано 2405 человек. Всего выздоровевших насчитывается 809 387 человек. Подтверждено 83 летальных случая от коронавируса, общее число 17 176 человек.

