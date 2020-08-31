Названы знаки зодиака, которым стоит проявить понимание и решительность 1 сентября

Весы

В этот день вам часто везёт. Вы сможете сделать то, что хотели сделать очень давно. В прошлом останутся ваши старые ссоры и обиды. Интуиция в этот подскажет, кому можно доверять, а с кем лучше не общаться. Вы прекрасно будете ладить с коллегами по работе. Здоровье вас не подведет, но это не причина брать работу на дом. Сегодня звезды советуют Весам отказаться от грубости в словах и поступках. Этим вы осложните отношения с любимым человеком. Одиноким Весам в этот день нужно противостоять течению событий, иначе позже будет трудно все исправить.