Названы знаки зодиака, которым стоит проявить понимание и решительность 1 сентября

В первый день осени некоторым знакам зодиака стоит отнестись с пониманием к своей второй половине, а кому-то придется быть решительнее.

Овен В первой половине дня с новыми делами будут возникать сложности, а потому лучше их отложить до более благоприятного времени. Обсуждение важных вопросов лучше оставить на вторую половину дня. Ваша решительность поможет разобраться с самыми сложными вопросами. Проявите ее. Телец Первая половина дня пройдет удачно, а вот вторая — не очень. Прислушивайтесь к своим знакомым. Возможно, они дадут вам хороший совет. На работе появится возможность найти хорошего партнера или заключить выгодную сделку. Старайтесь не переедать. Это отразится на вашей фигуре. Отношения с любимым человеком вы увидите по другому. Одиноким Тельцам нужно будет решить, стоит ли заводить новые знакомства. Близнецы Этот день довольно спокойный: не нужно торопиться, можно сделать то, что вы планировали очень давно. Вы не сделаете серьезных ошибок, а мелкие — исправите. Вы можете помириться с людьми, с которыми были в ссоре. Устройте себе приятный отдых вечером, он повысит вашу самооценку. Хорошее настроение восстановит самочувствие и прогонит мрачные мысли. Возможно, вам покажется, что ваша половинка не проявляет к вам интерес, но вам есть за что бороться. Проявите терпение и понимание. Рак День начнется достаточно беспокойно. Очень много дел будут требовать вашего внимания. Вторая половина будет менее напряженной. Вы сможете отдохнуть и провести время с приятными людьми. Возможны хорошие сюрпризы. День благоприятен в профессиональном плане. Вам откроются новые перспективы. Может получиться так, что обстоятельства не позволят вам совершить задуманное. Старайтесь в отношениях реально оценивать ситуацию и не верить слухам. Вам стоит тщательно проверить информацию. Если вы пока одиноки, астрологи рекомендуют сходить в людное место и завести новое знакомство. Лев В этот день будет много сюрпризов. Возможны незапланированные встречи и неожиданные события. Скорее всего, придется отложить дело, которым вы давно хотели заняться. В течение дня вы будет очень активны, но большую часть дел и мероприятий лучше сделать сутра. Найдите время для себя. Например, в эти сутки новый имидж меняет не только внешний вид, но и самосознание. Звезды советуют Львам приложить все силы для того, чтобы обрадовать свою половинку, а одиноких представителей знака оберегают от повторения предыдущих ошибок. Дева Утро будет благоприятным и плодотворным. Многие Девы успешно завершат дела, на которые было потрачено много сил. Старайтесь обдумывать каждый свой поступок. Спешка может привести к серьезным ошибкам, о которых придется пожалеть. Вечер рекомендуется провести в семейном кругу. Второй половинке не рекомендуется давать обещания. В поисках любви не тяните с активными действиями. Весы В этот день вам часто везёт. Вы сможете сделать то, что хотели сделать очень давно. В прошлом останутся ваши старые ссоры и обиды. Интуиция в этот подскажет, кому можно доверять, а с кем лучше не общаться. Вы прекрасно будете ладить с коллегами по работе. Здоровье вас не подведет, но это не причина брать работу на дом. Сегодня звезды советуют Весам отказаться от грубости в словах и поступках. Этим вы осложните отношения с любимым человеком. Одиноким Весам в этот день нужно противостоять течению событий, иначе позже будет трудно все исправить. Скорпион Утро может начаться неудачно. Не торопитесь, дождитесь подходящего момента, прежде чем начинать действовать. Вторая половина дня подходит для общения, у вас хорошо пройдут встречи. Также вы достигните успеха в профессиональном плане, если проявите свою энергичность и уверенность. Вечером могут произойти перемены, которые заставят вас поменять намеченные планы. Старайтесь не перегружаться, иначе вы будете морально и физически истощены. Восполнить энергию помогут занятия спортом и правильное питание. Существует риск испортить отношения с любимым человеком. Свободные Скорпионы могут добиться взаимности, но для этого нужно взять инициативу в свои руки. Стрелец Насыщенный интересный день, появится много новых дел и задач. Все, чем можно заняться, кажется вам очень увлекательным. Многие Стрельцы выявят у себя предпринимательские способности. После обеда стоит заняться решением старых дел и исправлением ошибок прошлого. Вы будете очень активны, поэтому хорошо справитесь с любой задачей. Старайтесь быть вежливее с коллегами, ведь не все могут работать в вашем ритме. Стрельцов может неприятно удивить несдержанность любимого человека. Не стоит скрывать своих чувств, постарайтесь донести ему, что вы недовольны поведением. Свободным представителям знака стоит уделить время себе, пусть все идет своим чередом. Козерог Начните реализовывать новые идеи. Будет шанс удачно решить вопросы, которые давно не давали покоя. Старайтесь вести себя максимально деликатно и тактично, чтобы избежать разногласий и споров. На работе откроются новые перспективы. Руководство, возможно, предложит более высокую должность. Если вы ещё не встретили вторую половинку, то, возможно, именно сегодня это случится. Водолей Если вы ставите перед собой какие-либо цели, то знайте, что не удастся достичь их сразу. События могут развиваться намного медленнее, чем вам хотелось бы, но у вас получится добиться своего. На работе будут возникать сложности, да и разговоры с коллегами покажутся скучными. Рекомендуется устроить себе полноценный отдых, чтобы восстановить силы. Вам будет сложно на чистоту разговаривать со второй половиной, но только откровенный разговор по душам позволит вам побороть разногласия. Если сейчас у вас не получается завести отношений с противоположным полом, то отложите этот вопрос до более благоприятного времени. Рыбы В первой половине дня будет трудно сохранять спокойствие. Вам кажется, что все пытаются вас вывести из себя специально. Возможны, споры или конфликты. На работе предвидятся перемены. Однако будут они для вас хорошими или плохими — решайте сами. Не исключено, что руководство предложит вам новую должность. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Есть риск, что обострится старая болезнь или вы получите травму. В отношениях вам не будет хватать внимания, но не стоит принимать это близко к сердцу. Отнеситесь к ситуации с пониманием.

