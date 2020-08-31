Школы Екатеринбурга будут ежедневно отчитываться о заболевших детях в Минздрав

Школы Екатеринбурга будут ежедневно отчитываться о заболевших детях в Минздрав

Сегодня, 15:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Со второго сентября медики екатеринбургских школ будут ежедневно сообщать в региональный Минздрав о состоянии здоровья детей, сообщает Минздрав Свердловской области.

Информацию о школьниках должны вносить в специальную программу до девяти утра каждого дня.

В министерстве здравоохранения разработана форма, в которой будет фиксироваться количество детей с признаками ОРВИ. После этого врачи должны будут сообщить о выявленных случаях гриппа и COVID-19 среди них.

При обнаружении симптомов ОРВИ, школьники будут изолированы, для этого приготовлены помещения в школах.

В Минздраве поясняют, что ребенок уедет из школы с направлением к врачу. В случае очень плохого самочувствия, он может быть госпитализирован.

Все данные о таких детях будут передаваться в Минздрав Российской Федерации.

Напомним, что в Свердловском Минздраве сообщили о том, что пересчитают статистику смерти от коронавируса из-за низких показателей.

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