Школы Екатеринбурга будут ежедневно отчитываться о заболевших детях в Минздрав

Со второго сентября медики екатеринбургских школ будут ежедневно сообщать в региональный Минздрав о состоянии здоровья детей, сообщает Минздрав Свердловской области.

Информацию о школьниках должны вносить в специальную программу до девяти утра каждого дня. В министерстве здравоохранения разработана форма, в которой будет фиксироваться количество детей с признаками ОРВИ. После этого врачи должны будут сообщить о выявленных случаях гриппа и COVID-19 среди них. При обнаружении симптомов ОРВИ, школьники будут изолированы, для этого приготовлены помещения в школах. В Минздраве поясняют, что ребенок уедет из школы с направлением к врачу. В случае очень плохого самочувствия, он может быть госпитализирован. Все данные о таких детях будут передаваться в Минздрав Российской Федерации. Напомним, что в Свердловском Минздраве сообщили о том, что пересчитают статистику смерти от коронавируса из-за низких показателей. Свердловский Минздрав пересчитает статистику смертности от коронавируса в регионе

