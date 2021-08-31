Детская немедицинская смертность выросла в Свердловской области в 2021 году

Детская немедицинская смертность выросла в Свердловской области в 2021 году
Детская немедицинская смертность выросла в Свердловской области в 2021 году
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: 1MI
По нескольким показателям выросла детская смертность по немедицинским причинам в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

Так в дорожно-транспортных происшествиях погибло в 2,5 раза больше несовершеннолетних, из-за пожаров — в 1,3 раза. Смерть от падения с высоты возросла в 2,3 раза по сравнению с 2020 годом. Однако показатели по смерти младенцев снижаются, пишет ЕАН.

По немедицинским показателям за 12 месяцев 2020 года в Свердловской области зафиксировано 121 смерть детей, а за первое полугодие 2021 года — 76 таких случаев. При этом в 70% случаев несовершеннолетние получают травмы дома.

Напомним, в Свердловской области в 2021 году на 10% увеличилась смертность по сравнению с первыми шести месяцами 2020 года. Такую статистику предоставил Свердловскстат. С января по июнь в текущем году зафиксировано 32,7 тысячи летальных случаев, а в минувшем году зарегистрировано 29,1 тысячи смертей среди жителей региона.

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