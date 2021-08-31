Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19
Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19
Сегодня, 21:49Здоровье и экологияФото: 1MI
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 31 августа, что после перенесенного коронавируса риск смерти остается высоким на протяжении полугода.

В интервью ТК «Россия-24» он отметил, что также возможно появление разных осложнений, которые связаны с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Михаил Мурашко обратил внимание, что именно тем пациентам, которые уже перенесли COVID-19, необходимо в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.

На данный момент уже были сформированы списки граждан, которым предложат пройти диспансеризацию. Их уже начали приглашать страховые компании и медицинские организации.

Напомним, 31 августа 2021 года Свердловская область вышла на третье место в России по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе подтвердились 516 случаев заражения инфекцией.

Сюжеты:
Коронавирус
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