Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

В интервью ТК «Россия-24» он отметил, что также возможно появление разных осложнений, которые связаны с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Михаил Мурашко обратил внимание, что именно тем пациентам, которые уже перенесли COVID-19, необходимо в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.
На данный момент уже были сформированы списки граждан, которым предложат пройти диспансеризацию. Их уже начали приглашать страховые компании и медицинские организации.
Напомним, 31 августа 2021 года Свердловская область вышла на третье место в России по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе подтвердились 516 случаев заражения инфекцией.