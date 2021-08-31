Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

В интервью ТК «Россия-24» он отметил, что также возможно появление разных осложнений, которые связаны с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Михаил Мурашко обратил внимание, что именно тем пациентам, которые уже перенесли COVID-19, необходимо в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.