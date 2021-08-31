На третье место по заболеваемости COVID-19 в стране вышла Свердловская область

На третье место по заболеваемости COVID-19 в стране вышла Свердловская область
На третье место по заболеваемости COVID-19 в стране вышла Свердловская область
Сегодня, 14:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
По суточной заболеваемости коронавирусом Свердловская область 31 августа 2021 года вышла на третье место в России.

За сутки в регионе подтвердились 516 случаев заражения инфекцией. При этом на первом месте оказалась Москва с 1162 случаями, а на втором — Московская область. Там подтверждено 758 случаев.

Согласно данным регионального оперативного штаба, за сутки в Свердловской области скончались 32 человека, еще 461 выздоровел.

Наибольшее число коронавирусных больных выявлено в Екатеринбурге. Там специалисты подтвердили 174 случая.

Отмечается, что 731 человек находится на данный момент в тяжелом состоянии. 466 человек помещены в реанимацию. При этом количество среднетяжелых больных составляет 5798 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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