На третье место по заболеваемости COVID-19 в стране вышла Свердловская область

За сутки в регионе подтвердились 516 случаев заражения инфекцией. При этом на первом месте оказалась Москва с 1162 случаями, а на втором — Московская область. Там подтверждено 758 случаев.
Согласно данным регионального оперативного штаба, за сутки в Свердловской области скончались 32 человека, еще 461 выздоровел.
Наибольшее число коронавирусных больных выявлено в Екатеринбурге. Там специалисты подтвердили 174 случая.
Отмечается, что 731 человек находится на данный момент в тяжелом состоянии. 466 человек помещены в реанимацию. При этом количество среднетяжелых больных составляет 5798 человек.