О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев

Основные выплаты пострадавшим от наводнения были произведены. Однако по некоторым еще требуются уточнения. Пока проводится оценка ущерба, сообщил глава региона во время рабочей поездки в Верхнюю Салду. Он уточнил, что в дальнейшем еще будет восстанавливаться жилье граждан и предоставляться новое тем, кто его потерял.