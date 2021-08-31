О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев

О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев
О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: департамент информационной политики
Об итогах проверки данных поручений в Верхней Салде после затопления из-за прорыва дамбы вследствие сильного ливня рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Основные выплаты пострадавшим от наводнения были произведены. Однако по некоторым еще требуются уточнения. Пока проводится оценка ущерба, сообщил глава региона во время рабочей поездки в Верхнюю Салду. Он уточнил, что в дальнейшем еще будет восстанавливаться жилье граждан и предоставляться новое тем, кто его потерял.

За потерю урожая владельцам участков в зоне подтопления также выплачены компенсации. На эти средства дачники могут приобрести необходимые материалы.

Те участки, что пострадали из-за размыва маслохранилища и загрязнены мазутом, будут рекультивированы. Пока, по словам Куйвашева, ведется оценка и те участки, что оказались загрязненными, ждет рекультивация.

Также губернатор рассказал о восстановлении инфраструктуры. По его словам, все работы ведутся по утвержденному графику.

В следующем году дороги будут запроектированы и планируется пройти все необходимые экспертизы. Тогда строители уже смогут приступить к работам.

Напомним, в начале июля 2021 года в Верхней Салде затопило дома и огороды из-за сильного ливня. После этого в муниципалитете был введен режим ЧС.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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