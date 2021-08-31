О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев

Основные выплаты пострадавшим от наводнения были произведены. Однако по некоторым еще требуются уточнения. Пока проводится оценка ущерба, сообщил глава региона во время рабочей поездки в Верхнюю Салду. Он уточнил, что в дальнейшем еще будет восстанавливаться жилье граждан и предоставляться новое тем, кто его потерял.
За потерю урожая владельцам участков в зоне подтопления также выплачены компенсации. На эти средства дачники могут приобрести необходимые материалы.
Те участки, что пострадали из-за размыва маслохранилища и загрязнены мазутом, будут рекультивированы. Пока, по словам Куйвашева, ведется оценка и те участки, что оказались загрязненными, ждет рекультивация.
Также губернатор рассказал о восстановлении инфраструктуры. По его словам, все работы ведутся по утвержденному графику.
В следующем году дороги будут запроектированы и планируется пройти все необходимые экспертизы. Тогда строители уже смогут приступить к работам.
Напомним, в начале июля 2021 года в Верхней Салде затопило дома и огороды из-за сильного ливня. После этого в муниципалитете был введен режим ЧС.