Опасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые

По результатам исследования штамм обладает «тревожным количеством» мутаций. Они, в свою очередь, наделяют его способностью распространяться быстро, а также сопротивляться антителам, сообщает Bloomerg.
Также остается неизвестным, будут ли эффективны имеющиеся вакцины против данных мутаций, пишут «Новые известия». Впервые штамм был выявлено в мае 2021 года в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. А уже к 16 августа он распространился на шест из девяти провинций ЮАР. Кроме того, он проник в Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Появился он из доминирующего штамма C. 1.
В общей сложности на территории ЮАР выявлено более 2,76 миллиона случаев коронавируса. 81,5 тысячи летальных случаев зарегистрировано официально.