Опасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые

Опасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые
Опасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые
Сегодня, 09:27Здоровье и экологияФото: 1MI
Ученые выявили, что новый южноафриканский штамм коронавируса C. 1.2 может иметь «повышенную способность к распространению».

По результатам исследования штамм обладает «тревожным количеством» мутаций. Они, в свою очередь, наделяют его способностью распространяться быстро, а также сопротивляться антителам, сообщает Bloomerg.

Также остается неизвестным, будут ли эффективны имеющиеся вакцины против данных мутаций, пишут «Новые известия». Впервые штамм был выявлено в мае 2021 года в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. А уже к 16 августа он распространился на шест из девяти провинций ЮАР. Кроме того, он проник в Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Появился он из доминирующего штамма C. 1.

В общей сложности на территории ЮАР выявлено более 2,76 миллиона случаев коронавируса. 81,5 тысячи летальных случаев зарегистрировано официально.

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Коронавирус
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