Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 августа

Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 августа
Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 августа
Сегодня, 11:49Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во вторник 31 августа на привокзальной площади в Нижнем Тагиле веществ-загрязнителей обнаружено не было. Замеры воздуха производились при температуре воздуха +8 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

По итогам 2-минутных замеров диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, синильной кислоты и формальдегида, газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличия веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Результаты 20-минутных замеров также остались нулевыми.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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