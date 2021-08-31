Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 августа

По итогам 2-минутных замеров диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, синильной кислоты и формальдегида, газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличия веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Результаты 20-минутных замеров также остались нулевыми.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.