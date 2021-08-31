Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 августа

Во вторник 31 августа на привокзальной площади в Нижнем Тагиле веществ-загрязнителей обнаружено не было. Замеры воздуха производились при температуре воздуха +8 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

По итогам 2-минутных замеров диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, синильной кислоты и формальдегида, газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличия веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Результаты 20-минутных замеров также остались нулевыми. Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме: Диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 августа

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter