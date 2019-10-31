Кушвинскую плотину после трехлетнего ремонта сдали в эксплуатацию
Плотину на реке Кушва сдали в эксплуатацию. Ее ремонтировали три года. Восстановительные работы стоили 117 миллионов рублей, из которых 33 миллиона рублей были выделены из бюджета области, сообщает «Областная газета».
На церемонию открытия в Кушву приехал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Также в ней приняли участие депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов и глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросу приведения гидротехнических сооружений на территории области в безопасное техническое состояние, поскольку от этого напрямую зависит безопасность и благополучие жителей, работа промышленных и коммерческих предприятий, заявил министр.
Также он отметил, что теперь Кушвинскому заводу прокатных валов, автомобильному и железнодорожному мостам, а также жилым домам, где проживает больше 150 человек, не грозит подтопление. По примерным подсчетам, если бы это произошло, ущерб бы составил 25 миллионов рублей.
В рамках реконструкции осуществлена замена сооружений для сброса воды, установлен современный водоспуск, совмещенный с водозабором, откуда поступает вода для отопления города, а также произведена замена гидроподъемного оборудования. Михаил Слепухин отметил, что плотина сможет прослужить еще больше 50 лет.
Плотина важна для всех жителей города, и как гарант безопасности при прохождении паводка, и как социально-культурный объект. На водохранилище горожане отдыхают и ловят рыбу. Наше водохранилище для нас символизирует всю красоту Урала, отметил глава Кушвинского ГО.
Кушвинское водохранилище обладает большим социальным значением, потому что оно снабжает городскую котельную, которая подает отопление ко всему городу, а также оно обеспечивает водой Кушвинский завод прокатных валов.