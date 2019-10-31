Кушвинскую плотину после трехлетнего ремонта сдали в эксплуатацию

На церемонию открытия в Кушву приехал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Также в ней приняли участие депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов и глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросу приведения гидротехнических сооружений на территории области в безопасное техническое состояние, поскольку от этого напрямую зависит безопасность и благополучие жителей, работа промышленных и коммерческих предприятий, заявил министр.

Также он отметил, что теперь Кушвинскому заводу прокатных валов, автомобильному и железнодорожному мостам, а также жилым домам, где проживает больше 150 человек, не грозит подтопление. По примерным подсчетам, если бы это произошло, ущерб бы составил 25 миллионов рублей.

Депутаты перерезают красную ленточку в честь открытия Кушвинской плотины Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В рамках реконструкции осуществлена замена сооружений для сброса воды, установлен современный водоспуск, совмещенный с водозабором, откуда поступает вода для отопления города, а также произведена замена гидроподъемного оборудования. Михаил Слепухин отметил, что плотина сможет прослужить еще больше 50 лет.

Плотина важна для всех жителей города, и как гарант безопасности при прохождении паводка, и как социально-культурный объект. На водохранилище горожане отдыхают и ловят рыбу. Наше водохранилище для нас символизирует всю красоту Урала, отметил глава Кушвинского ГО.