Снежные и прохладные выходные обещают синоптики тагильчанам
Сегодня, 09:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в конце недели жителей Нижнего Тагила ждут осадки в виде снега и до -9 градусов в ночные часы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 31 октября, синоптики обещают тагильчанам -4 градуса в дневные часы, переменная облачность, ветер — до 12 метров в секунду.
В пятницу и субботу днем ожидается до -4 градусов, ночью — до -9 градусов, снег, ветер — до 11 метров в секунду.
В воскресенье синоптики обещают до -3 градусов в дневные часы, ночью столбик термометра опустится до отметки -6 градусов. Пасмурно, снег.
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