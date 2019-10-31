Снежные и прохладные выходные обещают синоптики тагильчанам

Сегодня, 31 октября, синоптики обещают тагильчанам -4 градуса в дневные часы, переменная облачность, ветер — до 12 метров в секунду.

В пятницу и субботу днем ожидается до -4 градусов, ночью — до -9 градусов, снег, ветер — до 11 метров в секунду.