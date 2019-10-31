В Екатеринбурге проведена первая амбулаторная операция по лечению варикоза

Операцию провели 53-летней пациентке с четвертой стадией варикоза. Она заняла всего 30 минут. В ходе щадящего оперативного вмешательства хирурги удалили из кровотока участок поврежденной вены в 58 см в длину. Это позволило предупредить развитие трофической язвы у пациентки.

Новый щадящий метод лечения варикоза предусматривает склеивание поврежденной вены изнутри.

По словам пациентки Ирины, первую операцию ей провели 20 лет назад. Когда варикоз снова обострился, она решилась на вторую. Благодаря новой технологии ей даже не пришлось ложиться в стационар, так как операцию провели амбулаторно и в тот же день отпустили домой. Компрессионный трикотаж для восстановления не потребовался, а черных вен на ногах не стало.

VenaSeal — это действительно безболезненная процедура. Для введения специального клеевого состава, изнутри заполняющего дефектную вену, нужен всего один прокол. Нет воздействия высоких температур и риска ожога тканей, как при лечении лазером. Не требуется дополнительных уколов для обезболивания окружающих вену тканей. В послеоперационном периоде нет гематом (синяков), поскольку нет травмы мелких и крупных сосудов в зоне работы хирурга рассказал лечащий врач Ирины, сосудистый хирург ГКБ 40 Сергей Чукин.

По словам доктора, закрытие вены происходит через 7 минут после начала процедуры, что позволяет не использовать компрессионный трикотаж после операции. Ограничений по физическим нагрузкам также нет.