В Нижнем Тагиле две школы закрыты на карантин по ОРВИ, гриппу и пневмонии
Сегодня, 19:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле школы № 80 и № 100 закрыли в связи с карантином по ОРВИ, гриппу и пневмонии, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
В школе № 80 карантин начнется с 1 ноября и продлится две недели. Школа № 100 закрыта до 11 ноября. На время действия карантина школьники переведены на дистанционное обучение.
Помимо двух закрытых школ в Нижнем Тагиле в шести образовательных учреждениях закрыты на карантин несколько классов.
Сегодня в мэрии прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Завтра комиссия соберется вновь.
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