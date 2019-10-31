В Нижнем Тагиле назвали стоимость реабилитации Черноисточинского пруда

По вопросу реабилитации Черноисточинского пруда выступил начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. Он напомнил, что в мэрии уже разработан план по спасению водоема, несмотря на то, что пруд находится в ведении Минприроды. 31 октября в Москве должен решиться вопрос финансирования экологических мероприятий из федеральной казны. Общая стоимость работ составит примерно 555 миллионов рублей. Если в Москве примут положительное решение, то проект можно будет реализовать за ближайшие три года.

Члены общественной палаты выступили со своими предложениями касательно реабилитации Черноисточинского пруда. В частности, было предложено использовать опыт НТМК по борьбе с сине-зелеными водорослями, применяемый на Леневском водохранилище и Тагильском пруду.

На заседании обсудили реализацию новой системы по обращению с ТКО. Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов провел презентацию концессии по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО. Напомним, комплекс сможет сортировать 185 тонн мусора ежегодно, срок эксплуатации комплекса — не менее 25 лет. Члены общественной палаты приняли решение держать на контроле весь процесс строительства полигона и завода по сортировке мусора.