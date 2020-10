В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии инфекция зарегистрирована у 2405 тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 278 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 36 212 заразившихся человек. Из больниц по выздоровлению выписано 290 пациентов, с начала пандемии — 28 303 человека. За сутки скончалось шесть человек, за все время умерли от инфекции 772 свердловчанина.

