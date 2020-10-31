В Омске медики привезли зараженных COVID-19 к зданию Минздрава

В Омске медики привезли зараженных COVID-19 к зданию Минздрава

Сегодня, 13:03Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Омске врачи скорой помощи привезли пациентов, зараженных коронавирусом, к зданию Минздрава, сообщает «Город55».

Инцидент произошел 27 октября. С раннего утра медики пытались отвезти больных на лечение, но в больницах им отказывали. Больные пребывали в тяжелом состоянии, у одного из пациентов поражение легких достигало 70-80%. В результате, за десять часов езды, медиками было израсходовано четыре баллона с кислородом и принято решение привезти больных к зданию ведомства. Позже к областному Минздраву подъехала полиция.

Photo:"Город55"

После «коронавирусных» пациентов все-таки приняли в БСМП № 2, а в областном Минздраве сообщили, что взяли ситуацию под особый контроль.

В результате, по факту приезда «скорых» к зданию ведомства началось служебное расследование. Вопрос подняли на федеральном уровне. 30 октября губернатор Омской области Александра Буркова раскритиковал чиновников омского Минздрава. Он отдельно выделил отсутствие командной работы, слабую эффективность в некоторых отраслях, а также преобладание личных амбиций.

Напомним, 25 октября в Екатеринбурге у горбольницы №24 образовалась очередь из автомобилей скорой помощи. По словам одного из медицинских работников, в пробке стоят около 12 машин. Они ожидают, когда пройдет очередь на КТ, а затем повезут больных в Первоуральск. Он добавил, что среди заболевших многие находятся в тяжелом состоянии.

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