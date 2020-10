В Омске медики привезли зараженных COVID-19 к зданию Минздрава

В Омске врачи скорой помощи привезли пациентов, зараженных коронавирусом, к зданию Минздрава, сообщает «Город55».

Инцидент произошел 27 октября. С раннего утра медики пытались отвезти больных на лечение, но в больницах им отказывали. Больные пребывали в тяжелом состоянии, у одного из пациентов поражение легких достигало 70-80%. В результате, за десять часов езды, медиками было израсходовано четыре баллона с кислородом и принято решение привезти больных к зданию ведомства. Позже к областному Минздраву подъехала полиция. Photo: "Город55" После «коронавирусных» пациентов все-таки приняли в БСМП № 2, а в областном Минздраве сообщили, что взяли ситуацию под особый контроль. В результате, по факту приезда «скорых» к зданию ведомства началось служебное расследование. Вопрос подняли на федеральном уровне. 30 октября губернатор Омской области Александра Буркова раскритиковал чиновников омского Минздрава. Он отдельно выделил отсутствие командной работы, слабую эффективность в некоторых отраслях, а также преобладание личных амбиций. Напомним, 25 октября в Екатеринбурге у горбольницы №24 образовалась очередь из автомобилей скорой помощи. По словам одного из медицинских работников, в пробке стоят около 12 машин. Они ожидают, когда пройдет очередь на КТ, а затем повезут больных в Первоуральск. Он добавил, что среди заболевших многие находятся в тяжелом состоянии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter