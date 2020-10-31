В Свердловской области выявили 278 случаев заражения COVID-19 за сутки

Общее число заразившихся достигло 36 212 человек.
290 свердловчан были выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 28 303 свердловчанина.
299 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 139 - подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии от инфекции скончались 772 пациента, из них шесть с 30 по 31 октября.
В России за сутки выявлено 18 140 человек, заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 618 116 случаев выявления коронавирусной инфекции.