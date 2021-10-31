711 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Свердловской области

711 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Свердловской области
711 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Свердловской области
Сегодня, 16:34Здоровье и экологияФото: 1МI
711 новых случаев заболевания уральцев коронавирусной инфекцией подтверждено оперштабом Свердловской области.

Новый абсолютный рекорд суточной заболеваемости COVID-19 в очередной раз побит в Свердловской области

С начала пандемии на Урале зафиксировано 157 371 случая заболевания коронавирусом. Суточный прирост новых заболевших по всей России составил с 30 по 31 октября 40 993 человека. Общее количество инфицированных россиян за все время составило 8 513 790 человек.

491 пациент госпиталей выписано домой по выздоровлению в Свердловской области за последние сутки

Всего за время пандемии из лечебных учреждений региона выписано 141 937 уральцев. В России за этот же период излечились от коронавируса 7 358 539 человек. В связи с выздоровлением из клиник страны за сутки выписано 27 115 россиян.

За прошедшие 24 часа в Свердловской области зафиксирован 31 летальный исход от коронавирусной инфекции

С начала пандемии на Среднем Урале скончалось 7 473 человека. В России за тот же период умерло уже 237 300 человек, а за последние сутки от COVID-19 скончалось 1 160 россиян.

Напомним, на Россию надвигается четвертая волна коронавируса. Редакция TagilCity.ru выясняла, как к ней подготовилась медицина Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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