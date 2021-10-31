711 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Свердловской области

Новый абсолютный рекорд суточной заболеваемости COVID-19 в очередной раз побит в Свердловской области
С начала пандемии на Урале зафиксировано 157 371 случая заболевания коронавирусом. Суточный прирост новых заболевших по всей России составил с 30 по 31 октября 40 993 человека. Общее количество инфицированных россиян за все время составило 8 513 790 человек.
491 пациент госпиталей выписано домой по выздоровлению в Свердловской области за последние сутки
Всего за время пандемии из лечебных учреждений региона выписано 141 937 уральцев. В России за этот же период излечились от коронавируса 7 358 539 человек. В связи с выздоровлением из клиник страны за сутки выписано 27 115 россиян.
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С начала пандемии на Среднем Урале скончалось 7 473 человека. В России за тот же период умерло уже 237 300 человек, а за последние сутки от COVID-19 скончалось 1 160 россиян.
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