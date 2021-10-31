Итоги замеров за полгода и делегация из Минэко. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров за полгода, а еще Нижний Тагил посетили чиновники из Министерства экологии, чтобы проверить реализацию проекта «Чистый воздух». Об этих и других событиях читайте в наших еженедельных экоитогах.

Вот уже почти год редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ и рассказывает о их результатах в своих публикациях. В этот раз мы решили подвести итоги замеров за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. К замерам нашего газоанализатора мы добавили данные постов УГМС. В итоге получилось, что 72 дня из 183 тагильчане дышали воздухом с превышением ПДК выбросов. Чаще всего норму превышала концентрация формальдегида — 51 день, превышения составляли до 3 ПДК. Больше всего с выбросами не повезло жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Именно там наиболее часто фиксировались превышения. В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений На этой неделе Нижний Тагил посетила делегация из Минэко, чтобы проверить, как в городе реализовывается проект «Чистый воздух». Чиновники побывали на автоматической станции контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский» и на месте строительства моста через Нижнетагильский пруд, а также посетили промышленные предприятия города и провели заседание. Правда за закрытыми дверями. Наша редакция в свою очередь обратила внимание руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максима Королькова на данные замеров воздуха за полгода. Чиновник пообещал изучить цифры и принять их к сведению. Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru Но что же даст это посещение представителей Минэко для экологии Нижнего Тагила? Похоже, что ничего. По словам Максима Королькова, на предприятия были возложены обязательства по снижению не только валового объема выбросов, но и веществ, которые «наиболее беспокоят граждан». Однако критерии этих «беспокоящих» веществ не ясны, и кто их будет определять и замерять — не понятно. Не смог чиновник и объяснить, почему с каждым годом уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле повышается, несмотря на проект «Чистый воздух» и вроде бы общее снижение выбросов предприятиями. А заместитель министра экологии Свердловской области Антон Сафронов не ответил ничего конкретного на вопрос нашего журналиста об установке санитарно-защитных зон заводов. Минэко проверило в Нижнем Тагиле реализацию «Чистого воздуха». Но что это изменит?

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