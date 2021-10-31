Лечить некому: больше половины врачей и медперсонала не хватает в ЦГБ Североуральска

Лечить некому: больше половины врачей и медперсонала не хватает в ЦГБ Североуральска
Лечить некому: больше половины врачей и медперсонала не хватает в ЦГБ Североуральска
Сегодня, 19:57Здоровье и экологияФото: 1МI
Центральная городская больница Североуральска испытывает острую нехватку врачей и медицинского персонала.

На сегодняшний день ЦГБ Североуральска укомплектована лишь на 49%, сообщается в группе «Новости СУБРа» ВКонтакте.

Вакантными остаются 53 врачебных специальности и 56 должностей среднего медперсонала. Квалифицированные опытные врачи уезжают из города, молодые кадры в Североуральске работать не хотят, говорится в сообщении.

Напряженная кадровая ситуация характерна не только для Свердловской области, но и для России в целом. Укомплектованность кадрами в североуральской больнице составляет 55%,прокомментировали Ура.ру данную информацию в свердловском Минздраве.

Напомним, 50% врачей и медицинского персонала не хватает сейчас и в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле. Наибольшая нужда присутствует во врачах-реаниматологах, неврологах, участковых врачах-терапевтах, рассказал на днях главврач учреждения.

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