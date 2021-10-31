Очередь на вакцинацию против коронавируса выстроились в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле

Очередь на вакцинацию против коронавируса выстроились в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле
Очередь на вакцинацию против коронавируса выстроились в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:58Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Многометровые очереди выстроились на вакцинацию против COVID-19 в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле.

Уральцы стали активнее прививаться против новой коронавирусной инфекции после введения обязательных QR-кодов, ранее сообщал оперштаб Свердловской области.

Без специального QR-кода теперь не попасть во многие общественные места и на развлекательные мероприятия. Очередь из желающих привиться против COVID-19 в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле растянулась на десятки метров. В очередях люди не соблюдают никакой социальной дистанции, стоя прямо впритык друг к другу. В некоторых городах региона работают передвижные пункты вакцинации.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, четвертая волна заболеваемости COVID-19 прогнозируется по всей стране в ближайшее время. Редакция TagilCity.ru выясняла, насколько медики Нижнего Тагила готовы к новой угрозе.

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ЭксклюзивВакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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