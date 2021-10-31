Резкое похолодание до -23 градусов прогнозируют синоптики в Свердловской области

В Екатеринбурге 1 ноября воздух прогреется до +6°С, ближайшей ночью будет также «тепло»: около +4°С. В следующие дни синоптики ожидают резкое похолодание в столице Урала: от -4°С до -13°С. Пройдет кратковременный снегопад, скорость ветра составит порядка 4-10 метров в секунду.