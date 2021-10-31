Стоит ОРВИ: переболевший COVID-19 уралец сообщил о невозможности получить QR-код

Стоит ОРВИ: переболевший COVID-19 уралец сообщил о невозможности получить QR-код
Стоит ОРВИ: переболевший COVID-19 уралец сообщил о невозможности получить QR-код
Сегодня, 16:00Здоровье и экологияФото: 1MI
Житель Екатеринбурга Дмитрий рассказал, что минувшим летом переболел COVID-19. Он делал тесты и лежал в больнице, однако получить QR-код все равно не может. На «Госуслугах» сказано, что у мужчины была ОРВИ.

По словам свердловчанина, коронавирусом переболела вся семья. Теперь Дмитрий допускает, что вместо нужного диагноза врачи поставили ОРВИ. 21 октября он отправил на «Госуслуги» положительный и второй отрицательный тест, на что получил ответ, что коронавирусом уралец не болел, сообщает Е1.

Данные ЦГКБ № 6 гласят, что Дмитрий страдал острой инфекцией верхних дыхательных путей. Отмечается, что врач сама с ним связалась и попросила прислать положительные результаты ПЦР-теста для отправки в Роспотребнадзор.

После этого я ее больше не видел. Если у меня был ковид, а в поликлинике другая информация, как получить QR-код?вопросил екатеринбуржец.

Напомним, 30 октября активисты Екатеринбурга провели организованный протест против введения электронных пропусков. Целью акции был сбор подписей.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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